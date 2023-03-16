شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: تخصيص شقق فى جميع أنحاء مصر للصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شبانة وكيل نقابة الصحفيين، والمرشح على العضوية بانتخابات النقابة، المقرر لها الجمعة المقبل، أنه تم الاتفاق مع المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص حصة من الوحدات السكنية للصحفيين فى كل المشروعات التى تطرحها الوزارة بجميع انحاء الجمهورية.

وقال شبانة إن جهود النقيب ضياء رشوان مع جهود لجنة الإسكان التى يتشرف برئاستها فى النقابة، جاءت إيجابية للغاية، وأن وزير الإسكان استقبلهما بمكتبه، ووافق على التخصيص بمشروعات "جنة ودار مصر وسكن مصر والإسكان المتميز" بالإضافة الى تخصيص حصة من المقابر للصحفيين.

وأكد شبانة أن الوحدات بالعديد من المدن بالجمهورية لخدمة جموع الصحفيين منها الشيخ زايد والمنصورة الجديدة والعبور والقاهرة الجديدة و15 مايو وحدائق أكتوبر والشروق وغرب قنا وناصر "غرب اسيوط" ودمياط الجديدة وقطامية جاردنز والعلمين الجديدة.

وأشار شبانة أن عددا كبير من الصحفيين سيستفيد من هذا التخصيص مؤكدا انه والسيد النقيب ضياء رشوان قد وجها شكر الجماعة الصحفية للسيد الوزير والدولة المصرية على هذا التجاوب السريع .