انت الان تتابع خبر نائب: العراق يحتاج الى أكثر من مئة مستشفى لتلبية الحاجة الصحية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الغرابي في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "الواقع الصحي وتراكماته السابقة دفعت الى تردي الوضع الصحي في البلد ولغاية الان هناك اهمال كبير في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين ومنذ عشرين سنة لم يتم تطوير المؤسسات الصحية والتي بحسب الإحصاءات يحتاج العراق الى اكثر من مئة مستشفى لتلبية الحاجة الصحية في البلد".وأضاف: "الموازنات السابقة لم تعطي ما يستحقه القطاع الصحي من تخصيصات والمشاريع الصحية شهدت إخفاقات كبيرة في إنجازها مثل المستشفيات التركية والألمانية ونظام الضمان الصحي الذي شرعت الحكومة في تطبيقه يحتاج الى الكثير من المستشفيات لتلبية حاجة المواطن من الخدمات الصحية وسوء الإدارة وقلة التخصيصات أدت الى فشل الواقع الصحي في البلد".

وبين الغرابي ان "البرنامج الحكومة ركز على إدارة المستشفيات بالاتفاق مع كوادر متخصصة لإدارتها من قبل شركات اجنبية لتديرها من خلال برنامج الاتمتة".

وأوضح، ان "المشكلة في الحفاظ على المستشفى اكبر من ادارتها وعليه يجب ان يكون هناك حزام اخضر يحيط بالمستشفيات لحمايتها من العوامل الخارجية التي تؤثر بشكل كبير على المستشفيات، وهناك ضعف في عمليات المتابعة والرقابة على عمل المستشفيات ما يؤدي الى ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين".

ولفت الغرابي الى انه "بالنسبة لمستشفى الرشاد هناك اجتماع لمناقشة الوضع المزري فيها واذا لم تكن هناك عقوبات للمقصرين فلن يتغير الوضع فيها، ولدينا تجارب في تغيير واقع المستشفيات مثلا مستشفى الكاظمية وما حدث فيها من تطوير وترميم فالمسئلة ليست مستحيلة ولكن يجب ان تكون هناك إرادة حقيقية لتغيير الواقع الصحي في العراق".

