انت الان تتابع خبر الداخلية تنوه بشأن استقطاع 90 ألف دينار من منتسبي شرطة الطاقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "تسعى الى إيجاد أفضل السبل الكفيلة بخدمة منسوبيها والعمل على اعطائهم حقوقهم في مختلف مفاصل وتشكيلات الوزارة، وفي الوقت الذي تواصل فيه وزارة الداخلية العمل على مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها فإنها بأمسِّ الحاجة إلى الدعم من قبل الجميع ليكون هذا الدعم حافزاً للعاملين فيها".واضافت انه "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن (قيام وزارة الداخلية باستقطاع مبلغ ٩٠ ألف دينار من منتسبي شرطة الطاقة مقابل عقد مع شركة أهلية لتجهيز الطعام لمدة ١٥ سنة) وهذا الأمر لا أساس له من الصحة ولم يتم إبرام أي عقد من قبل وزارة الداخلية بهذا الشأن".

واشارت الى ان "أبواب وزارة الداخلية مشرعة أمام الجهات الرقابية سواء في لجنة النزاهة النيابية او هيئة النزاهة الاتحادية على الرغم من أن السيد وزير الداخلية والجهات المختصة في الوزارة يواصلون العمل ليلاً نهاراً لمكافحة أية حالة فساد او شبهات".

