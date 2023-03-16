انت الان تتابع خبر الصحة: مستشفى السياب مدينة طب مصغرة في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البدر في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "القطاع الصحي من اولويات الحكومة الحالية والبرنامج الحكومي الذي شهد تطورا كبيرا من خلال اطلاق الضمان الصحي والذ سيشهد الانطلاق خلال الأيام القادمة إضافة الى افتتاح مستشفى السياب الذي هو عبارة عن مدينة طبية مصغرة في البصرة والذي افتتح مؤخرا وستشهد المحافظات الأخرى فتح العديد من المشاريع التي تتجاوز الـ60 مشروع في كافة المحافظات".وأضاف: "هناك وعد لوزارة الصحة بموازنة استثنائية ونأمل ان تحقق نقلة في القطاع الصحي الذي لم ينل ما يستحق من التخصيصات في الحكومات السابقة".

وأشار البدر الى ان "تجربة مستشفى الكاظمية ستعمم على باقي المستشفيات القديمة في خطوة لتطوير الواقع الصحي واتوقع ان الصحة ستحصل على موازنة استثنائية هذا العام".

وبين ان "هناك مشاكل نعاني منها الطرق المؤدية الى المستشفيات والنفايات المحيطة بالمؤسسات الصحية يحتاج الى التكامل مع باقي مؤسسات الدولة من اجل إنجاح هذه المشاريع وهو متعلق بالوزارات الأخرى والمحافظات من اجل دعم المؤسسات الصحية لتقديم خدمات جيدة للمواطنين".

