انت الان تتابع خبر انطلاق حملة محاسبة الدراجات النارية المخالفة في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت العلاقات والإعلام في مديرية مرور الديوانية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وجه مدير مرور الديوانية وبتعاون مع مديرية نجدة الديوانية ومديرية بلدية الديوانية قسم التجاوزات وقد اشرنا مسبقآ على ان هنالك حملة الرفع تلك الدراجات المركونة في الشوارع والتي تسبب عرقلة في حركة سير المركبات والمشاة".واضافت: "سيتم رفع جميع الدراجات النارية المخالفة في شارع المواكب وشارع التحدي وساحة المحافظة والاورزدي والتي لا تمتلك أرقامآ مرورية ولا يمتلك أصحابها إجازة السياقة والدراجات التي تصدر اصواتآ عالية والتي تسبب بأزعاج المواطنين".