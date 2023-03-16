رئيس الـ"فيفا" يعلق على الاتهامات الموجهة لبرشلونة: كلنا بشر ونخطئ

وقال إنفانتينو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "قضية نيغريرا غير جيدة لكرة القدم، يجب تحليل ما حدث لمعرفة كيفية حل هذا الأمر".

وأضاف: "أراقب كل ما يحدث في المنتخبات والأندية، وحين تكون هناك أوضاع سلبية يقلقنا الأمر".



وأتم: "الأندية تفعل الكثير من أجل كرة القدم، ليس فقط من أجل المدينة أو الدولة ولكن في العالم كله".

وتابع: "كلنا بشر ونخطئ، سيتم تحليل ما حدث في إسبانيا لمعرفة كيفية حل هذا الأمر".

وختم إنفانتينو: "لدينا أزمات في عدة دول مع أندية كبيرة متورطة، علينا أن نعمل جميعا لإعطاء دفعة إيجابية إذا أمكن ذلك، ومن الضروري أن نتفهم ونجد الحلول".

ويواجه برشلونة اتهامات وتحقيقات بمدفوعات لنائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام، إنريكيز نيغريرا، مقابل تقارير التحكيم المزعومة، ما قد يعرض النادي الكتالوني لعقوبات محلية وقارية ودولية.

