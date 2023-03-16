انت الان تتابع خبر بعد ساعات من الإفراج عنها.. أنباء عن توقيف ناشطة إيرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة أنباء الناشطات من أجل حقوق الإنسان "HRANA" التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة، فإنه "أعيد اعتقال غوليان الأربعاء أثناء عودتها بالسيارة مع عائلتها إلى منزلهم في دزفول في محافظة خوزستان".وأوقفت غوليان (28 عاما)، التي تعد من أبرز النساء المحتجزات في إيران، والتي يعتبرها الناشطون سجينة سياسية، للمرة الأولى في العام 2018 بعد دعمها احتجاجا عماليا في غرب إيران.

وبعد التوقيف الأول أُطلق سراح غوليان لفترة وجيزة بكفالة، لكنها احتجزت مجددا في كانون الثاني 2019 بعدما حكم عليها بعقوبة السجن خمس سنوات بتهم تتعلق بالأمن القومي.

وكانت غوليان كتبت على تويتر وإنستغرام: "الآن أنا حرّة، آمل في أن تنال إيران حريّتها!" ونشرت مقطع فيديو لها وهي تخرج من سجن إوين في طهران حاملة باقة من الزهور.

وأظهر مقطع الفيديو غوليان وهي تغادر السجن مرتدية الزي التقليدي وتردّد شعارا ضد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. كما أنها لم تكن تضع حجابا، في تحدٍ لقواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران.