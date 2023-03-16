انت الان تتابع خبر مدرب فرنسا بشأن مبابي: سيرتدي شارة القيادة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450558-638145776829961272.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-03-16 | 16:33
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أكد المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديديه ديشامب، اليوم الخميس، أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مرشح لارتداء شارة قيادة الديوك.
وقال ديشامب في مؤتمر صحفي "مبابي من المرشحين لارتداء شارة القيادة، لكن نناقش اللاعبين قبل حسم القرار".
وأضاف :"ارتداء شارة القيادة مسئولية كبيرة، وتفرض على اللاعب التزامات مهمة، لكن أفضل إجراء مناقشة داخلية".
وأشارالى ان "أدريان رابيو يتسم بالخبرة ويتمتع بصفات قيادية، أعرفه جيدا لكن لا أعلم ما يدور في ذهنه وهل يريد أن يرتدي الشارة أم لا".
كما يغيب عن صفوف المنتخب الفرنسي عناصر أخرى من أصحاب الخبرات، مثل ثنائي الوسط بول بوجبا ونجولو كانتي بسبب الإصابة.
وأضاف :"ارتداء شارة القيادة مسئولية كبيرة، وتفرض على اللاعب التزامات مهمة، لكن أفضل إجراء مناقشة داخلية".
وأشارالى ان "أدريان رابيو يتسم بالخبرة ويتمتع بصفات قيادية، أعرفه جيدا لكن لا أعلم ما يدور في ذهنه وهل يريد أن يرتدي الشارة أم لا".
وأتم "تدوير شارة القيادة بين اللاعبين أمر وارد، ولكن أفضل أن يكون هناك قائد ونائب، وأن تكون الخيارات واضحة".
ويبقى منتخب فرنسا حاليا بلا قائد بعد اعتزال الثلاثي هوجو لوريس وستيف مانداندا ورافائيل فاران، اللعب الدولي بعد مشاركتهم في مونديال قطر.
كما يغيب عن صفوف المنتخب الفرنسي عناصر أخرى من أصحاب الخبرات، مثل ثنائي الوسط بول بوجبا ونجولو كانتي بسبب الإصابة.
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