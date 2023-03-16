شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: "كتف في كتف" أكبر مبادرة حماية اجتماعية تغطى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى لديه جهد كبير مع المنظمات حيث كانت منظمات المجتمع المدنى تعمل بشكل منفرد، لكن حاليا أصبح هناك توجه لتكثيف العمل على قواعد بيانات لتوصيل المساعدات للأطراف الأكثر احتياجا بشكل كبير .

أضاف خلال مداخلة على قناة dmc : هناك 33 كيانا تنمويا ومجتمع مدنى، وهناك 500 ألف متطوع في مختلف المحافظات وكتف في كتف هي أكبر مبادرة من هذا النوع، وكان التحالف الوطنى للعمل الأهلى قد قام بأنشطة مع مبادرة حياة كريمة وغيرها.

وتابع: العمل يعتمد على قواعد بيانات، كما أن العدد الكبير من المتطوعين جعل العمل يختلف عن العمل خلال السنوات السابقة ، حيث كانت تعمل المنظمات بشكل منفرد، والتحالف يعمل على قاعدة بيانات مهمة مما يجعل هناك تلافى لتكرار تقديم المساعدات لنفس المحتاجين، وتقديمها لآخرين وتوسيع دائرة المستفيدين.

وذكر، أن العدد المستهدف أكثر من 20 مليون وهو رقم ليس بقليل، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات تسهل العمل والوصول إلى المستحقين في المناطق الحدودية والصعيد والقرى وتغطية المحافظات بشكل كبير، ويتم الوصول للمناطق التي لم يكن يتم الوصول إليها من قبل، مما يوفر مظلة كبيرة جدا.