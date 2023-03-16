انت الان تتابع خبر طالباني في ذكرى قصف حلبجة: خدمة المحافظة بالأفعال وليس الشعارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال طالباني في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "يجب تغيير خدمة حلبجة والحلبجيين من الشعارات الى الأفعال وأن تكون الخدمات المقدمة بمستوى أمجاد وتضحيات أبناء المحافظة الأعزاء".

وأضاف، "ندرك أن هناك نواقص وقصورا تجاه آلام واحتياجات المدينة على مر السنين الماضية، الحكومة كانت مقصرة، لكن يجب ألا يستمر هذا الإجحاف بحق الحلبجيين ويجب اتخاذ خطوات جادة ومسؤولة لخدمة المدينة".



واعتبر طالباني، المصادقة على تحويل حلبجة الى محافظة من قبل مجلس الوزراء العراقي "كانت خطوة مهمة وضرورية لكي تنفذ الحكومة العراقية التزاماتها القانونية والدستورية تجاه مدينة الشهداء وتعويض مواطني المدينة الأعزاء".

وتمر اليوم، الذكرى الـ35 لقصف حلبجة بإقليم كردستان العراق بالأسلحة الكيماوية ما أدى إلى وقوع ضحايا بالآلاف معظمهم من النساء والأطفال، ناهيك عن تشوهات خلقية مع انتشار أمراض السرطان.

