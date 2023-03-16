انت الان تتابع خبر حصيلة جديدة لضحايا زلزال تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أردوغان في خطاب ألقاه في القمة الاستثنائية للدول التركية المنعقدة في أنقرة: "ألحقت كوارث لا سابق لها أضرارا بـ 11 محافظة. لقي أكثر من 49 ألف مواطن مصرعهم وأصيب أكثر من 115 ألفا آخرين، في حين تضرر 14 مليون شخص بشكل مباشر".وأضاف أن الحكومة التركية "ستعالج الجروح التي أصابها الزلزال بأسرع وقت ممكن".

وتابع: "نخطط لبناء 610 آلاف منزل إجماليا وتسليمها لأصحابها الشرعيين".

ووقع زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير الماضي بفاصل 9 ساعات في محافظة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا. ووصفت السلطات التركية هذا الزلزال بأنه "كارثة القرن".

