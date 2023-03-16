انت الان تتابع خبر الرافدين يقدم دفعة جديدة من سلف المتقاعدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تم منح وجبة سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 مليون ولغاية 25 مليوناً".

وأوضح البيان، أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات لمنحه اياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها"، داعيا المتقاعدين الى "مراجعة فروع المصرف او منافذ الصرف لاستلام السلفة".



وأضاف، أن "المصرف يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعا وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها".