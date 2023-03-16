انت الان تتابع خبر ليلى علوي تتصدر التريند بسبب غيابها في رمضان 2023.. والسبب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كانت أوضحت ليلي علوي عن سبب غيابها عن رمضان 2023، وقالت في لقاء تلفزيوني، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 44: "هغيب عن دراما رمضان المقبل، عشان عندي فيلمين ورا بعض، ولهذا السبب لا أعتقد حضوري بالموسم".ونرصد لكم في سطور بسيطة أبرز أعمال الفنانة ليلي علوي القادمة التي أعلنت عنها حتى الآن:

فيلم "شوجر دادي" لـ ليلي علوي

تنتظر الفنانة ليلي علوي طرح فيلمها الجديد "شوجر دادي" مع الفنان بيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين، ومنهم حمدي الميرغني، تامر هجرس، مى الغيطي، مصطفى غريب، فرح الزاهد، جوهرة، محمد محمود، وغيرهم، ومن إخراج محمود كريم، والتأليف لؤى السيد.

وتدور أحداث فيلم "شوجر دادي" في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.

فيلم "التاريخ السري لكوثر" للفنانة ليلي علوي

كما تستعد أيضا الفنانة ليلى علوي لفيلم "التاريخ السري لكوثر" مع الفنانة زينة، أحمد حاتم، محسن محيي الدين، إيناس كامل، عبدالرحيم حسن، وآخرين، ومن إخراج وتأليف محمد أمين، ولم يتم تحديد موعد عرضه في السينمات حتى الآن.

وتدور أحداث الفيلم للفنانة ليلي علوي حول الأحداث التي حدثت بعد ثورة 25 يناير، ويتناول أيضًا فكرة ضرورة أن يمتلك المواطن وعيا وفكرا لاستيعاب ما يحدث حوله من مختلف الأمور، وتم بدأ تصوير الفيلم منذ عام 2017 وتم الانتهاء من تصويره كما تم الانتهاء من المكساج والمونتاج وأصبح جاهزًا للعرض.

