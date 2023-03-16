التعليم تصدر أمراً وزارياً بتعيين 8328 من حملة شهادة الماجستير

بغداد - ياسين صفوان - أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الخميس، أمراً وزارياً بتعيين ثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانية وعشرين مدرساً مساعداً من حملة شهادة الماجستير استنادا الى القرارات والتشريعات النافذة.

ودعت الوزارة، وفق بيان لها ورد لـ الخليج 365، المشمولين بالتعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي إلى "الحضور الى مركز الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين الأصولية التي تتطلب استصحاب المستمسكات الثبوتية الأربعة بنسخها الأصلية فضلا عن النسخ الملونة والصور الشخصية (عدد 4) ووثائق التخرج أو تأييد التخرج أو قرار التقييم الخاص بمنح الشهادة (عدد 2) والشروع بالمباشرة في مدة أقصاها عشرة أيام في ضوء الأمر الوزاري المؤرخ في 2023/3/16".