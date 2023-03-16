انت الان تتابع خبر لاستعادة الثقة.. مصرف "كريدي سويس" يستنجد بـ"المركزي السويسري" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء هذا الكشف بعد ساعات فقط من إعلان البنك الوطني السويسري أن مستويات رأس المال والسيولة لدى "كريدي سويس" كافية، مع تعهده بتوفير السيولة إذا لزم الأمر.

وقال "كريدي سويس"، في بيان، إن قرض البنك المركزي الذي يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (53,7 مليار دولار)، سيدعم الأعمال الأساسية والعملاء، مضيفا أن المصرف سيقدم أيضا عروض إعادة شراء ديون بنحو ثلاثة مليارات دولار.



وتراجع سهم "كريدي سويس" الذي تعرض سابقا لسلسلة من الفضائح أكثر من 30 في المائة أمس، كما شهدت القيمة السوقية للمصرف انخفاضا شديدا هذا الأسبوع، بسبب مخاوف من انتقال عدوى انهيار مصرفين أميركيين، بالإضافة إلى تقريره السنوي الذي أشار إلى "نقاط ضعف جوهرية.. وسجل المصرف خسارة صافية مقدارها 7,3 مليارات فرنك سويسري (7,8 مليارات دولار) لسنة 2022 المالية".