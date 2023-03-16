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"اعترافات صادمة".. زوجة تتفق مع "عشيقها "على قتل زوجها في بغداد (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب اعترافات المتهمين، فقد قام "عشيق" الزوجة بقتل زوجها امام باب المنزل بعد عودته من العمل بأكثر من 20 اطلاقة نارية في منطقة الحسينية بالعاصمة بغداد، ليخلف 4 ايتام، علما ان الزوجة هي من قامت بالتحريض على قتله وكما ان عشيقها متزوج ولديه 3 أطفال".

وبعد ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على المتهمين بعد حصول الجريمة "المروعة" ونشر اعترافاتهم كما موضح ادناه في الفيديو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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