انت الان تتابع خبر "اعترافات صادمة".. زوجة تتفق مع "عشيقها "على قتل زوجها في بغداد (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب اعترافات المتهمين، فقد قام "عشيق" الزوجة بقتل زوجها امام باب المنزل بعد عودته من العمل بأكثر من 20 اطلاقة نارية في منطقة الحسينية بالعاصمة بغداد، ليخلف 4 ايتام، علما ان الزوجة هي من قامت بالتحريض على قتله وكما ان عشيقها متزوج ولديه 3 أطفال".

وبعد ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على المتهمين بعد حصول الجريمة "المروعة" ونشر اعترافاتهم كما موضح ادناه في الفيديو.