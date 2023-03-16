انت الان تتابع خبر تحذيرات من الانجرار وراء الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنتشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانتشار النار في الهشيم خصوصا اذا ما كانت بعيدة عن رقابة الجهات المعنية فمنها ما يغيّر الحقائق وفق اهواء الجهات التي تقف خلفها بهدف الابتزاز او التسقيط. هذه الحسينية واحدة من الاماكن والجهات التي استهدفت بتلفيق شائعات مغلوطة تتحدث عن احتجاز عاملات اجنبيات في داخله.

قسم مكافحة الشائعات اكّد رصد ومتابعة هذه المواقع واتخاذ اجراءات قانونية بحقها محذرا المواطنين من الوقوع في فخ الشائعات والمعلومات المغلوطة فيها.

وبالرغم من كثرة التحذيرات التي تطلقها الجهات المعنية بين الفينة والاخرى، الا انّ دور هيئة الاعلام والاتصالات قد يكون هو الاكثر تاثيرا من خلال اتخاذ اجراءات بغلق تلك المواقع الالكترونية لكنها بطيئة رغم خطورتها.