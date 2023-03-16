شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينظم احتفالية كبرى غدا احتفالا بجهود متطوعى مبادرة "كتف فى كتف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غداً الجمعه الموافق 17 مارس احتفالية جماهيرية كبري يشارك بها أكثر من 60 ألف متطوع من التحالف الوطني ضمن مبادرة ( كتف في كتف)؛ وذلك احتفالا ً بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 مليون كرتونة مواد غذائية لتوزيعها في جميع محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان المبارك. يأتي ذلك في إحتفالية هي الأكبر من نوعها ينظمها التحالف ويشارك بها كافة مؤسساته والتي بلغت 33 كيان تنموي يشمل كبرى مؤسسات العمل الأهلي في مصر بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

يأتي ذلك ضمن مبادرة ( كتف في كتف ) وهي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليقدم نموذجاً جديداً للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، الأمر الذي يعكس مدى ترابط الشعب المصري، وقدرته على تعزيز مفهوم التكافل الإجتماعي بين أفراده، من خلال إستهداف الفئات الأكثر إحتياجاً قبل حلول شهر رمضان المبارك، بتوفير 4 مليون كرتونة مواد غذائية تغطي كافة محافظات فضلاً عن إقامة مطابخ لتوزيع الوجبات الساخنة للمواطنين ، بمشاركة متطوعي التحالف الوطني بجميع ربوع الجمهورية.

ومع إنطلاق فعاليات المبادرة في استاد القاهرة، تنطلق شعلة كيانات التحالف الوطني للإعلان عن إشارة البدء في تحرك المتطوعين بجميع المحافظات لإدخال البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر إستحقاقاً والتأكيد على أن المصريين دائماً "كتف في كتف" .

جدير بالذكر أن مبادرة"كتف في كتف" تأتي نتاجاً لإيمان الرئيس السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلى كشريك أساسي فى التنمية، الأمر الذي بات جلياً بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولاً لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ "كتف في كتف".