انت الان تتابع خبر رحمة رياض تطلق "بدل ماضي" باللهجة اللبنانية وتحقق رواجا كبيرا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعربت رحمة عن حماسها لمعرفة أراء جمهورها ومحبيها، عن أدائها الغنائي لهذا التتر الذي حمل اسم " بدل ماضي"، خاصة وأنها تخوض أولى تجاربها في تقديم تترات المسلسلات باللهجة اللبنانية.

وشاركت رحمة رياض، متابعيها، مقطع فيديو من تتر المسلسل، عبر حسابها الرسمي على " انستغرام " وعلقت " دروس الحياة أتعلمنا نرد النار بالنار وبصير بدنا بدل ماضي كثير متحمسة اسمع رأيكم بأول تجربة رمضانية باللهجة اللبنانية. تتر "بدل ماضي " صار متوفر على يوتيوب وجميع المتاجر الرقمية ".

يذكر ان مسلسل "النار بالنار" من بطولة: عابد فهد وكاريس بشار وجورج خباز وعدد كبير من الممثلين السوريين واللبنانيين، سيعرض على شاشة قناة السومرية الفضائية العراقية طيلة شهر رمضان الفضيل