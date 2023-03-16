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رحمة رياض تطلق "بدل ماضي" باللهجة اللبنانية وتحقق رواجا كبيرا (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - وأعربت رحمة عن حماسها لمعرفة أراء جمهورها ومحبيها، عن أدائها الغنائي لهذا التتر الذي حمل اسم " بدل ماضي"، خاصة وأنها تخوض أولى تجاربها في تقديم تترات المسلسلات باللهجة اللبنانية.

وشاركت رحمة رياض، متابعيها، مقطع فيديو من تتر المسلسل، عبر حسابها الرسمي على " انستغرام " وعلقت " دروس الحياة أتعلمنا نرد النار بالنار وبصير بدنا بدل ماضي كثير متحمسة اسمع رأيكم بأول تجربة رمضانية باللهجة اللبنانية. تتر "بدل ماضي " صار متوفر على يوتيوب وجميع المتاجر الرقمية ".

 يذكر ان مسلسل "النار بالنار" من بطولة: عابد فهد وكاريس بشار وجورج خباز وعدد كبير من الممثلين السوريين واللبنانيين، سيعرض على شاشة قناة السومرية الفضائية العراقية طيلة شهر رمضان الفضيل
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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