انت الان تتابع خبر "مزايا عديدة".. حيازة العراق من السندات الأمريكية ترتفع: الـ4 عربياً والأكثر في 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخزانة في أحدث جدول لها، ان "حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر كانون الثاني من عام 2023 ارتفعت بمقدار 303 ملايين دولار لتصل الى 41.117 مليار دولار بعد أن كانت 40.814 مليار دولار خلال الشهر الذي سبقه"، مبينة أن "هذه السندات ارتفعت بنسبة 75.69% عن نفس الشهر من عام 2021 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 23.4 مليار دولار".واضافت ان "السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 27.784 مليار دولار وضمانات قصيرة الاجل بمقدار 13.393 مليار دولار"، مشيرة إلى ان هذه السندات تمثل 0.56% من السندات العالمية.

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة حيث بلغت 111.016 مليار دولار على الرغم من انخفاضها بأكثر من 8 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه، وتأتي الإمارات ثانيا 64.875 مليار دولار مرتفعة بمقدار 6 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه، ومن ثم الكويت ثالثا بواقع 43.282 مليار دولار منخفضة بمقدار 5 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه، ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 7.061 مليار دولار، ثم المغرب بواقع 3.931 مليار دولار.

واشارت الى ان "أكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1.104.387 ترليون دولار، تليها الصين وبواقع 859.352 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة وبواقع 668.298 مليار دولار، ومن ثم تأتي بلجيكا بواقع 331.059 مليار دولار".

*العراق بالمرتبة الأولى عربيا في شراء السندات الأمريكية لعام 2022

وكشفت الوزارة الخزانة الأمريكية سابقاً، أن العراق جاء بالمرتبة الأولى بين الدول العربية الأكثر شراءً للسندات الامريكية خلال العام الماضي 2022.

وقالت الخزانة في احصائية على موقعها الرسمي ان "العراق اشترى سندات امريكية خلال العام الماضي 2022 وابتداء من كانون الثاني ولغاية كانون الأول مقدار 18.31 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 81.38% ولتبلغ حيازته 40.814 مليار دولار، وليحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية التي كانت الأكثر شراءً السندات الامريكية خلال العام الماضي".

واضاف الخزانة ان "الإمارات جاءت ثانيا من خلال شرائها سندات خلال عام واحد بمقدار 13.7 مليار دولار وبنمو بلغ 30.51%، تليها الكويت من خلال شرائها 2.1 مليار دولار وبنمو بلغ 4.53%، تليها السعودية من خلال شرائها 700 مليون دولار وبنمو بلغ 0.59%".