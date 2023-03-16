شكرا لقرائتكم خبر عن إنهيار مشروع ليفربول ورحيل كلوب عن الفريق.. توابع السقوط والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية، أن إدارة ليفربول قد تجتمع خلال الساعات القليلة لمناقشة مصير يورجن كلوب، بعد أن ودع جميع الألقاب بسقوطه أمس أمام ريال مدريد فى السنتياجو بدوري الأبطال.

حيث لا يتبقي لليفربول سوي لقب البيرميرليج، والذي من المستحيل أن ينجح الريدز فى المنافسة عليه، حيث سيكون أبعد أمل للفريق خلاله، حصده أحد المراكز الأربعة الأولي، المؤهلة لدوري الأبطال فى الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع القادم، أخذ بعض القرارات المصيرية، من بينها إقالة كلوب والآكتفاء بما قدمه مع ليفربول خلال السنوات الماضية، بعد السقوط المخيب هذا الموسم، على جميع الأصعدة المحلية منها والأوروبية.



صلاح يسعي للنجاة من ليفربول

وأكدت بعض المصادر، أنه فى حالة كلوب عن تدريب ليفربول، فسيكون صلاح أول الراحلين عن الفريق بالموسم الجديد، لا سيما أن اللاعب يريد المنافسة على الألقاب فى الفترة القادمة، وليس مجرد كسر بعض الأرقام الفردية القياسية فقط.



ريال مدريد حلم الكرة الذهبية

ويري صلاح أنه فى حالة إستمراره داخل ليفربول لن يتمكن من تحقيق الكرة الذهبية كأفضل لاعب فى العالم فى مسيرته على الإطلاق، بخلاف ماسيكون عليه الوضع فى ريال مدريد، إذا ما تمكن اللاعب من تحقيق نفس الأرقام الفردية مع النادي الملكي، بخلاف بعض التتويجات الجماعية الآخري.