انت الان تتابع خبر تخص التغيرات المناخية.. هيئة الاتصالات تؤكد استعداد العراق لاستضافة الفعاليات الإعلامية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد المؤيد خلال كلمته في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب "أهمية أن تكون الاستراتيجية الإعلامية العربية تتناسب والاحترافية الكبيرة التي تشهدها صناعة الإعلام التي باتت تستخدم تقنيات متطورة لا تقتصر في التأثير على الرأي العام، بل وتوجيهه ايضاً".ودعا رئيس هيئة الاعلام إلى "ادخال منهج التربية الإعلامية الرقمية ضمن المناهج الدراسية المختلفة في الدول العربية والتي ستهم في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات التي فرضتها التطورات الرقمية الحديث".

وبين المؤيد، أن "العراق مستعد لاستضافة الفعاليات الإعلامية والأنشطة الثقافية الخاصة بالتوعية بخطر التغيرات المناخية وآثارها الكارثية".