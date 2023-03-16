توجيه استثمارات بـ555 مليون جنيه لرفع قدرات البحث العلمى بالمجال الزراعى

وفى هذا الصدد نستعرض المشروعات الجاري تنفيذيها فى ضوء الاهتمام بالبحث العلمي الزراعي:

- مشروع استكمال تحسين إنتاجية قصب السكر والمحاصيل السكرية، باعتمادات قدرها 252 مليون جنيه. - مشروع استكمال تطوير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالقاهرة، بهدف تطوير وتحديث اللقاحات الفيروسية والبكتيرية والطفيلية والمواد المشخصة والأمصال، لزيادة معدلات إنتاجها مع الارتقاء بها إلى المستويات العالمي، باعتمادات 37 مليون جنيه.

يشار إلى أن هذه المشروعات تأتى فى إطار استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تبلغ 11 مليار جنيه موزعة على عدد من المشروعات.