شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه استثمارات بـ555 مليون جنيه لرفع قدرات البحث العلمى بالمجال الزراعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة التنمية 22/23 تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رفع قدرات البحث والتطوير في مجال الزراعة، والاهتمام بتطبيق مخرجات البحث العلمي، بهدف تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية والاكتفاء الذاتي من خلال توجيه استثمارات تقدر بنحو 555 مليون جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات.
وفى هذا الصدد نستعرض المشروعات الجاري تنفيذيها فى ضوء الاهتمام بالبحث العلمي الزراعي:
- مشروع استكمال تحسين إنتاجية قصب السكر والمحاصيل السكرية، باعتمادات قدرها 252 مليون جنيه.
- مشروع استكمال تطوير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالقاهرة، بهدف تطوير وتحديث اللقاحات الفيروسية والبكتيرية والطفيلية والمواد المشخصة والأمصال، لزيادة معدلات إنتاجها مع الارتقاء بها إلى المستويات العالمي، باعتمادات 37 مليون جنيه.