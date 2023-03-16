انت الان تتابع خبر مقتل جميع ركابها وليست تركية.. الكشف عن تفاصيل تحطم طائرة في دهوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طائرة مروحية (هليكوبتر)، تحطمت، ليلة أمس الخميس، بالقرب من قرية بيركيات في منطقة جماني بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها".

وأضاف، أن "مسؤولي حكومة إقليم كردستان اتصلوا بالحكومة العراقية والحلفاء والحكومة التركية بشأن سقوط المروحية، لكنهم قالوا ردا على ذلك إن المروحية ليست لهم".



وأشار البيان الى، أن "قوات الأمن بدأت التحقيق في الحادث"، مبينا أن "التحقيقات الأولية كشفت أن المروحية كانت من طراز Eurocopter AS350 وأن بعض الركاب الذين توفوا كانوا من مقاتلي حزب العمال الكردستاني".

وأكد الجهاز، أن "التحقيقات تتواصل بهذا الشأن من أجل جمع المعلومات كاملة ومعرفة المروحية إلى أي جهة تنتمي".