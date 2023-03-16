انت الان تتابع خبر الكشف عن مدى إصابة كريم بنزيما.. هل سيشارك في الكلاسيكو؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وغادر بنزيما الملعب في الدقيقة 82 ليشارك بدلا منه البرازيلي رودريغو، وذلك بعد ثلاث دقائق من تسجيل هدف الفوز.

وقال بنزيما عقب المباراة التي سجل فيها هدف الفوز لفريقه على ضيفه الإنجليزي " الإصابة كانت عبارة عن كدمة قوية في عظام الساق، مجرد كدمة. سأكون هناك (في كامب نو) يوم الأحد المقبل".



وأضاف بنزيما لصحيفة AS "كانت مباراة صعبة. لكننا أظهرنا في البداية أننا نريد المضي قدمًا والتأهل لدور الثمانية. في الدور المقبل كل الفرق جيدة وليس هناك فريق صغير. سنرى ما ستسفر عنه القرعة. يجب أن تعاني دائمًا. الشيء المهم هو الفوز والتأهل للدور التالي".

وعن حديثه مع مواطنه إدواردو كامافينغا خلال المباراة "تفاصيل صغيرة. يلعب لاعبي قلب دفاع ليفربول بشكل أكثر انفتاحًا وهناك دائمًا فرصة في الوسط. هذا هو المكان الذي كان الهدف فيه. إنه يحاول إنه صغير جدًا (إدواردو كامافينغا)، إنه موهوب جدًا ونحن سعداء جدًا به".

وسيلعب ريال مدريد مباراة مصيرية أمام منافسه اللدود برشلونة يوم الأحد المقبل في كامب نو في الليغا، وستحدد هذه المباراة بشكل كبير مصير اللقب خاصة في ظل تصدر برشلونة المسابقة بفارق تسع نقاط بعد 25 جولة من البطولة.

وأهدر ريال مدريد العديد من الفرص لافتتاح التسجيل، حيث كان يتطلع لاستغلال سرعة فينيسيوس جونيور في الهجمات المرتدة لكن لم يتمكن من التسجيل حتى وقت متأخر من الشوط الثاني عندما أرسل المهاجم البرازيلي تمريرة إلى بنزيما داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك بالدقيقة 79.