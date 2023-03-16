شكرا لقرائتكم خبر عن حالات تستوجب غلق مراكز عمليات الدم وتجميع البلازما إداريا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الجهات المختصة لإصدار التراخيص لمراكز عمليات الدم أو تجميع البلازما أو المصانع، غلقها إداريا حال إدارته دون ترخيص.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة ( 23) لتقضي بأنه للجهة المختصة بإصدار الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريًا إذا أدير دون ترخيص أو دون إشراف طبيب بشري علي المركز أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ووفقا للمادة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الغلق وإجراءاته ، وأحوال إلغاء قرار الترخيص ومواعيد التظلم منه والبت فيه .

ويعد القانون سالف الذكر، هو الأول من نوعة لتنظيم عمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظرًا لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.