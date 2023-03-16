شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عضوية فنلندا في الناتو.. تركيا تعطي الضوء الأخضر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد أشهر من المباحثات، منحت تركيا، الأربعاء، الضوء الأخضر، لطلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو الأربعاء، إن تركيا توصلت إلى قرار بشأن التصديق على طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة.

وأوضح نينيستو في بيان: "كان الأتراك يأملون في أن أكون هناك لتلقي الرد عندما يعلنون القرار. بالطبع قبلت الدعوة"، مضيفًا: "سأواصل عملي لدعم عضوية السويد في الناتو" مضيفا أنه ناقش الأمر مع رئيس وزراء السويد.

ولمح أردوغان إلى قبول تركيا طلب فنلندا في وقت سابق الأربعاء، قائلا: "سنقوم بدورنا وسنفي بالوعد الذي قطعناه (..) سنلتقي الجمعة الرئيس الفنلندي وسنفي بمتطلبات وعدنا".

ووقّعت فنلندا والسويد وتركيا اتفاقا ثلاثيا في قمة للناتو عقدت في مدريد في يونيو/حزيران الماضي، وقد عبرت تركيا عن استيائها مرات عدة بسبب ما تعتبره فشل السويد في الوفاء بالتزاماتها بينما أشارت إلى أنها مرتاحة للتقدم الذي أحرزته فنلندا.

من جهته، أقرّ رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الثلاثاء بأنّ احتمالات انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي قبل السويد ارتفعت، خصوصا بسبب اعتراض تركيا على عضوية ستوكهولم.

وكان البرلمان الفنلندي وافق بغالبية ساحقة في الأول من مارس/آذار الجاري، بشكل مسبق على دخول البلاد إلى حلف شمال الأطلسي.

وأقر النواب الفنلنديون قانونا يسمح بانضمام فنلندا إلى الحلف بعدما أيده 184 عضوا وعارضه سبعة، فيما قال وزير الدفاع أنتي كايكونين في تغريدة عبر حسابه بـ "تويتر"، إن "التصويت خطوة مهمة في مسارنا نحو الناتو. أمن الوطن هدف مشترك".

وفيما يتطلب الانضمام إلى الناتو مصادقة جميع أعضاء الحلف وعددهم 30، سعى النواب الفنلنديون لإقرار التشريع قبل الانتخابات العامة المقررة في الثاني أبريل/نيسان المقبل، لتجنب فراغ سياسي.