شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع خماسي بشرم الشيخ لبحث التهدئة في فلسطين.. الأحد المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحضر الولايات المتحدة الأمريكية لاجتماع خماسي يعقد الأحد المقبل في مدينة شرم الشيخ المصرية، لبحث التهدئة في الأراضي الفلسطينية.

والاجتماع الذي تشارك فيه الولايات المتحدة ومصر والأردن وفلسطين وإسرائيل، هو استكمال للاجتماع المشابه الذي عقد الشهر الماضي بالعقبة في الأردن.

وبحسب مصدر فلسطيني، فإنه تم الاتفاق في العقبة على مبادئ عامة، على أن يجري بحث التفاصيل وآليات التنفيذ في شرم الشيخ.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف اسمه، إنه "تم الاتفاق على عقد اجتماع شرم الشيخ يوم الأحد المقبل من أجل بحث وقف إسرائيل للإجراءات الأحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية بما فيها وقف الاستيطان وهدم وإخلاء المنازل والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية".

وعلى صعيد متصل، بدأ الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية، هادي عمرو، اجتماعات مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لبحث التحضيرات للقاء الأحد.

والتقى عمرو في رام الله مع وفد فلسطيني برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومستشار الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردينة.

وقال الشيخ في بيان له إنه تم في اللقاء "بحث العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية وآخر المستجدات بعد مؤتمر العقبة".

وأضاف أنه "تم عقد هذا الاجتماع تحضيرًا للاجتماع الخماسي في شرم الشيخ يوم الأحد".

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت أن الاختبار للتهدئة في رمضان هو تنفيذ الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لالتزاماتهما.