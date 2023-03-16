«موسكو حذرت واشنطن من الإقتراب» .. الجيش الروسي يسقط طائرة أمريكية

الشارقة - اميمة ياسر - قال نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء: “يواصل الأمريكيون القول بأنهم لا يشاركون في العمليات العسكرية، هذا أحدث تأكيد على أنهم مشتركون بشكل مباشر في هذه الأنشطة، في الحرب”، ذلك في أعقاب تحطم طائرة مسيرة أمريكية اعترضتها طائرتان روسيتان في البحر الأسود، حسبما أفادت “رويترز”.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي، الحادث بأنه عمل “طائش” و”غير مأمون”، ولم يتطرق بلينكن إلى الدافع وراءه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، في حديثه إلى شبكة (إم.إس.إن.بي.سي)، إن الحادث من المرجح أن يكون عملا غير مقصود من جانب روسيا.

وطالبت موسكو، اليوم الأربعاء، واشنطن بالابتعاد تماما عن مجالها الجوي بعد تحطم طائرة مسيرة أمريكية اعترضتها طائرتان روسيتان في البحر الأسود، حسبما أوردت رويترز

وقال الجيش الأمريكي، إن الحادثة نجمت عن تصادم في الجو بعد أن اقتربت مقاتلتان روسيتان من طراز من إحدى طائراتها المسيرة من طراز ريبر، وكانت في مهمة استطلاع فوق المياه الدولية.

وأضافت واشنطن أن المقاتلتين اقتربتا من الطائرة المسيرة وسكبا الوقود عليها، قبل أن تحطم إحداهما مروحة الطائرة المسيرة لتسقط في البحر.

وقال جيمس بي هيكر قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا: “هذا الحادث يدل على نقص الكفاءة بالإضافة إلى الافتقار إلى قواعد السلامة والاحترافية”.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي بأن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف أن على موسكو توخي المزيد من الحذر في المجال الجوي الدولي.