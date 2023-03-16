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ريال مدريد يتجاوز ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450496-638145141120754670.jpg

2023-03-15 | 22:51

ريال مدريد يتجاوز ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال

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قاد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، فريقه للفوز بنتيجة (1-0) خلال مواجهة ليفربول، بإياب ثمن نهائي ، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".
وسجل بنزيما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.

وبهذا الانتصار يتأكد عبور الميرنجي إلى ربع النهائي بنتيجة (6-2) بمجموع المباراتين.

وكان ريال مدريد، قد حقق الانتصار في لقاء الذهاب في ملعب "أنفيلد" بنتيجة (5-2).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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