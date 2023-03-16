ريال مدريد يتجاوز ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال

وسجل بنزيما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.

وبهذا الانتصار يتأكد عبور الميرنجي إلى ربع النهائي بنتيجة (6-2) بمجموع المباراتين.

وكان ريال مدريد، قد حقق الانتصار في لقاء الذهاب في ملعب "أنفيلد" بنتيجة (5-2).

