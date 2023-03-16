انت الان تتابع خبر ريال مدريد يتجاوز ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450496-638145141120754670.jpg
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2023-03-15 | 22:51
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قاد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، فريقه للفوز بنتيجة (1-0) خلال مواجهة ليفربول، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".
وسجل بنزيما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.
وكان ريال مدريد، قد حقق الانتصار في لقاء الذهاب في ملعب "أنفيلد" بنتيجة (5-2).
وبهذا الانتصار يتأكد عبور الميرنجي إلى ربع النهائي بنتيجة (6-2) بمجموع المباراتين.
وكان ريال مدريد، قد حقق الانتصار في لقاء الذهاب في ملعب "أنفيلد" بنتيجة (5-2).
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