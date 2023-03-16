«الحكاية مش بسيطة ومحدش يستخف بالخبر ده» .. أحمد موسى: البيان لم يذكر كثيرًا من التفاصيل حول الواقعة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل اكتشاف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اختفاء 2.5 طن يورانيوم طبيعي كانت مُخزّنة في موقع ليبي؛ لم تُفصّح عنه الوكالة.

وقال أحمد موسى خلال برنامجه على مسئوليتي، عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نشرت بيانًا، أعلنت فيه اختفاء 2.5 طن يورانيوم طبيعي من ليبيا؛ مؤكدًا أن هذا الخبر سيتسبب في إحداث ضجة كبيرة.

وتابع أحمد موسى: الدنيا هتتقلب الأيام الجاية على القضية دي؛ لأن اليورانيوم يدخل في عمليات تخصيب؛ و2.5 طن يورانيوم كمية كبيرة، الحكاية دي مش بسيطة ومحدش يستخف بالخبر ده؛ لأنه هيعمل ضجة كبيرة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن البيان لم يذكر كثيرًا من التفاصيل حول هذه الواقعة، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيدفع أجهزة المخابرات الدولية، حول العالم؛ للبحث عن مكان اختفاء هذه الكمية الكبيرة من اليورانيوم.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها عثرت على تركيزات لليورانيوم الخام بموقع معلن في ليبيا، مشيرة إلى اختفاء نحو 2.5 طن من اليورانيوم كانت مخزنة في موقع ليبي.

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم الأربعاء: إن ذلك الموقع لا يخضع حاليا لسيطرة الهيئة النووية الليبية، مشيرة إلى أن الفحص كان مقررا في 2022 لكنه تأجل لأسباب أمنية.