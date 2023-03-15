هيفاء الجديع رئيسة لبعثة المملكة أوروبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلمت السفيرة هيفاء الجديع رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، ولدى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية أمس، نسخة من أوراق اعتمادها لرئيس المراسم في جهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، السفير تييري بيشيت. وجرى خلال تسليم نسخة من أوراق الاعتماد، استعراض العلاقات المشتركة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

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