شكرا لقرائتكم خبر الغاز المسيل يوقف عنف أنصار عمران خان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استخدمت الشرطة الباكستانية الغاز المسيل للدموع، في اليوم الثاني من الاشتباكات مع أنصار حركة الإنصاف في مدينة لاهور، وسط مداهمة لاعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان، حسبما ذكرت الحركة صباح أمس.

واشتبك أنصار خان مع الشرطة خارج منزله وسط المدينة، عندما حاول مسؤولو الأمن اعتقاله، للمرة الثانية، وقال المتحدث باسم شرطة إسلام أباد تقي جواد، إن فريقا من الشرطة بقيادة ضابط رفيع المستوى وصل إلى منزل خان في وقت متأخر، بعد ظهر أمس الأول، بناء على مذكرة اعتقال بحق خان، حسب وكالة بلومبيرج للأنباء.

وكان الإجراء يهدف إلى ضمان مثول خان أمام المحكمة في 18 مارس الجاري، لمواجهة اتهامات منسوبة إليه بعدم الكشف عن الأصول المتعلقة ببيع الهدايا الحكومية التي تلقاها، عندما كان يتولى مقاليد السلطة.

ويلزم خان منزله في لاهور منذ إصابته برصاصة في ساقه، خلال تجمع حاشد في نوفمبر الماضي، ويتخلف خان عن المثول أمام المحكمة في كثير من القضايا التي يواجهها.

وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنكزيب في لاهور، إن عمران خان يرغب في إحداث اضطرابات وعدم استقرار، لتحقيق أجندته، معتبرة أنه ليست له علاقة باقتصاد البلاد أو تقدمها.

وأضافت، بأن نواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء 3 مرات، كان يمثل أمام المحاكم في القضايا المسجلة ضده، وكان دائما يحترم القضاء.