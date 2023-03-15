ولي عهد الكويت: فلسطين على رأس الإعلام العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمس، ضرورة وضع القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب في أولويات الطرح الإعلامي العربي، مشددا على أهمية تضافر الجهود لإبراز القضية الفلسطينية على الصعيدين العربي والدولي، وجعل الخطاب الإعلامي من وسائل تناولها والدفاع عنها.

وجدد دعم الكويت الكامل والجاد لكل ما من شأنه الوصول إلى حل عادل شامل لهذه القضية، وفق الشرعية الدولية وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الصباح خلال استقبال وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، ووزراء وممثلي وزراء إعلام الدول العربية والخليجية، المشاركين في اجتماعات الدورة العادية الـ98 للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة العادية الـ16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، إلى ضرورة تكثيف الجهود في التصدي للإشاعات ومواجهة مخاطرها ووضع استراتيجية للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، التي تنشر أخبارا وأحداثا غير صحيحة قد تؤدي إلى إحداث فتن بين الأفراد تمتد، أحيانا، إلى خصومات وصراعات بين الشعوب والبلدان.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب قال الصباح: «واجب التوعية اللازمة، خصوصا فئة الشباب، وتنمية إدراكهم لمجابهة ومواجهة أي أفكار هدامة، تستهدف عقولهم ومصائرهم، في ظل معلومات مغلوطة قد يقف بعض شبابنا المستهدف أمامها تائها».