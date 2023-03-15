شكرا لقرائتكم خبر العراق يقتل 3 إرهابيين شمال بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أس، مقتل ثلاثة إرهابيين في قضاء الطارمية شمال بغداد.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» أمس «بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، ومن خلال العمليات الاستباقية، تمكنت قوة من لواء المشاة الثالث والعشرين الفرقة السادسة، وفوج حشد الطارمية من نصب كمين لعصابات داعش الإرهابية وقتل ثلاثة إرهابيين في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد».

وأشار إلى «تمكن أبطال طيران الجيش من تدمير وكر لعصابات داعش الإرهابية في منطقة وادي الشاي ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك، أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش».