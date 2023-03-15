شكرا لقرائتكم خبر صفقة الأسرى.. «الكل مقابل الكل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن تمسكه بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين مع ميليشيات الحوثي، وفق مبدأ «الكل مقابل الكل».

وقال عضو المجلس الرئاسي العميد طارق صالح، على حسابه في «تويتر»: «مجلس القيادة ينظر لأسرى جميع الجبهات بمنظور إنساني خالص، ويتمسك بمبدأ الكل مقابل الكل».

يأتي ذلك التزامن مع استمرار مشاورات بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، انطلقت السبت الماضي في سويسرا، لإبرام صفقة تبادل الأسرى لدى الجانبين برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف: «جميعهم يمنيون، وجميعهم أسرى، وحق عائلاتهم أن يجتمع شملها بهم، أيا كانت انتماءاتهم قبل الأسر، ومهما كان موقفهم بعد الإفراج»

بالتواكب، ناقش مجلس الأمن الدولي أمس، المستجدات السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن، وآخر الجهود الرامية إلى إرساء وقف رسمي لإطلاق النار، تمهيدا لبدء عملية سياسية شاملة تقود إلى تسوية مستدامة تحت إشراف الأمم المتحدة، وتلي جلسة الإحاطة مشاورات مغلقة، تتناول التحديثات الأخيرة بشأن جهود السلام والأوضاع العسكرية والإنسانية في اليمن.

وحسب برنامج عمل المجلس، فإنه من المتوقع أن يستمع المجلس إلى إحاطات من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانز غروندبرغ، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، ورئيس لجنة عقوبات اليمن (لجنة 2140)، السفير فريد خوجة (مندوب ألبانيا)، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة اللواء مايكل بيري.

وبدأ المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، جولة جديدة إلى عدد من دول المنطقة، في إطار مواصلة الجهود الدبلوماسية الدولية المكثفة والمنسقة مع الأمم المتحدة لإحياء مسار السلام المتعثر في اليمن.

على صعيد آخر، قالت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، في تغريدة لها على «تويتر»: «ندين استهداف قناصة جماعة الحوثيين، المواطنة قبول أحمد الحاج، البالغة من العمر 65 عاما، بمنطقة الشقب، مديرية صبر الموادم جنوب مدينة تعز».

من جهتها، أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب، عن كارثة مرعبة تهدد النازحين في المحافظة بسبب السيول والأمطار، موجهة نداء استغاثة لمساندتهم.

قالت الوحدة، إن 89٪ من النازحين يعيشون في عشش وخيام مهترئة، وأنهم بحاجة إلى مساعدات عاجلة لحمايتهم من السيول والأمطار الموسمية.

وتسببت الأمطار الغزيرة، التي شهدتها مدينة مأرب، في سقوط سقف منزل أسرة نازحة في حي النخبة منطقة الفاو الغربي، ما تسبب في إصابات لبعض أفراد الأسرة الذين جرى نقلهم للمستشفى، وحالة الزوجة حرجة، كما أدى إلى غمر عدد من المخيمات.

وتتضاعف معاناة النازحين في محافظة مأرب مع حلول موسم الأمطار، في ظل محدودية تدخل المنظمات.

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