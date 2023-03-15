انتوا ليه مش مهتمين بالصناعة؟ .. الرئيس السيسي يرد

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن القيمة المضافة للغاز الطبيعى أفضل من بيعه بشكل مباشر، معلقا:" الغاز الطبيعى أفضل استخدام ليه مش إنك تبيعه، علشان يخش فى الصناعة ويعمل قيمة مضافة".. ولما أخدنا قرار إنتاج الأسمدة الأزوتية أخدنا 4 سنين علشان نفتتح المصانع دى بالاشتراك مع الشركات اللى بتعتبر أفضل الشركات فى العالم فى هذه المجالات".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة: " كنا ضاغطين فى التوقيت علشان ننجز المهمة في أسرع وقت، وفيه ناس بتقول انتوا ليه مش مهتمين بالصناعة؟ ..علشان هناخد وقت وتكلفة كبيرة.. 800 مليون دولار تكلفة المجمع ده رقم كبير علشان تعمل مصانع كبيرة تحقق بيها حاجاتك اللى انت عاوزها ويبقا فيه جزء للتصدير هياخد وقت.. ننتبه إحنا كان عندنا أولويات.

تساءل الرئيس: "هل أقدر أعمل مصنع زي كده غير لما يكون عندي طاقة كهربائية وغاز؟ رد بالقول: " مش ممكن".

وحول مشروعات الأراضى الزراعية الجديدة قال الرئيس السيسي: "3.5 مليون فدان بنسابق الزمن علشان يخشوا الخدمة في اسرع وقت ممكن.. الـ 3.5 مليون فدان هل مصر خلال 40 سنة فاتت عملت برنامج لـ 3.5 مليون فدان؟.. بنتكلم بما يرضى الله ومقصدش حاجة علشان كده بقول خد الناس تشوف بقا.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي 6 قرارت بشأن تخصيص قطع من الأراضي لإنشاء مشروعات قومية وخدمية عليها.

وجاءت القرارات كالتالي:

- قرار رقم 95 لسنة 2023، بإزالة صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة.

- قرار رقم 96 لسنة 2023، بتعديل الحدود الإدارية للمحافظات.

- قرار رقم 97 لسنة 2023، لتخصيص قطعة أرض بمساحة 10.04 فدان تقريبًا تُعادل 2186 م2 من الأراضي المملوكة للدولة.

- قرار رقم 98 لسنة 2023، لتخصيص مساحة 3647.43 فدان تقريبًا تٌعادل 15322250 م2.

- قرار رقم 99 لسنة 2023، لتخصيص المساحات المبينة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج.

- قرار رقم 100 لسنة 2023، لتخصيص المساحتين المبينتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الجهة.

جاء ذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية في عددها 9 مكرر (و)، الصادر اليوم الأربعاء.