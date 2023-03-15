المغرب: توقيف 3 دواعش

بعد حادثة مقتل الشرطي التي هزت الشارع المغربي، والتي قام بها 3 أشخاص أعلنوا مؤخرًا الولاء للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي داعش.

أعلنت الأجهزة الأمنية بالمغرب، توقيف 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان إن «عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تمكنت بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم داعش الإرهابي، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه».

وأوضحت أن «العمليات الأمنية التي باشرتها الفرق الجهوية للتدخلات بتأطير من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث، قد أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من مدينة الدار البيضاء وبمنطقة «سيدي حرازم» ضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث في عملية لاحقة بمدينة الدار البيضاء».

وأشارت إلى أن «المعلومات الأولية للبحث أوضحت أن المشتبه فيهم أعلنوا مؤخرًا الولاء للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي داعش، وصمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام».