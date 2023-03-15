إعصار فريدي يبتعد بعد أن أحدث الدمار في جنوب إفريقيا

بعد مقتل المئات وتشريد الآلاف أثناء مروره عبر موزمبيق ومالاوي منذ أواخر الأسبوع الماضي، من المقرر أن يبتعد إعصار فريدي وهو الأمر الذي من شأنه أن يجلب بعض الراحة إلى مناطق جنوب إفريقيا التي دمرتها الأمطار الغزيرة والرياح القوية.

حيث أسفر الإعصار عن مقتل 225 شخصًا على الأقل في المنطقة الجنوبية من ملاوي، بما في ذلك بلانتير، المركز المالي للبلاد، وفقًا للسلطات المحلية. كما نزح 88 ألف شخص آخر في موزمبيق.

الهرب للملاجئ

وأشار مسؤولون إلى أن هناك 20 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم منذ أن وصلت العاصفة إلى اليابسة في مدينة كويليماني الساحلية خلال يوم واحد، ولا يزال أكثر من 45000 شخص محصورين في الملاجئ، ولا يزال حوالي 1300 كيلومتر مربع (800 ميل مربع) تحت الماء، وفقًا لنظام كوبرنيكوس للأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي.

وقال جيلهيرمي بوتيلو، منسق مشروع الطوارئ في بلانتير لأطباء بلا حدود: «هناك العديد من الضحايا - إما جرحى أو مفقودون أو قتلى وستزداد الأعداد في الأيام المقبلة».

وأضاف إن مالاوي، التي تكافح تفشي الكوليرا، معرضة لخطر عودة ظهور المرض، «خاصة أن تغطية اللقاح في بلانتير سيئة للغاية».

برامج التوعية

وعلقت منظمة الإغاثة برامج التوعية الخاصة بها لحماية موظفيها من الفيضانات والانهيارات الأرضية، لكنها تدعم جهود الإغاثة من الإعصار في مستشفى محلي.

ويتوقع مركز إقليمي لرصد الأعاصير في جزيرة ريونيون أن يعود فريدي إلى البحر في وقت متأخر.

ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الإعصار - الأطول على الإطلاق - سوف يتبدد أو يبتعد عن الأرض بعد ذلك.

وقال كيم يي ديون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا ريفرسايد: «حتى الدول الغنية ذات الديمقراطيات المتقدمة لم تكن لتضاهي مستوى الدمار الذي أحدثه هذا الإعصار».

لقد تراكمت لدى فريدي طاقة خلال رحلتها عبر المحيط الهندي أكثر من طاقة موسم الأعاصير بأكمله في الولايات المتحدة.

وقال يي ديون إن حجم الدمار يأتي على الرغم من أن وكالة الكوارث في مالاوي أعدت وخططت «للتحديات التي تأتي مع أزمة المناخ المعاصرة».

تغير المناخ:

يقول العلماء إن تغير المناخ الناجم عن الدول الصناعية في الغالب التي تضخ غازات الاحتباس الحراري في الهواء أدى إلى تفاقم نشاط الأعاصير.

أدت ظاهرة لا نينا التي تؤثر على الطقس في جميع أنحاء العالم إلى زيادة نشاط الأعاصير في المنطقة.

الدول الإفريقية التي تساهم بنحو %4 فقط من انبعاثات الاحتباس الحراري، «تدفع مرة أخرى أغلى ثمن لتغير المناخ، بما في ذلك حياتهم».

تسبب إعصار فريدي في دمار في جنوب إفريقيا منذ أواخر فبراير ضرب موزمبيق وكذلك جزر مدغشقر وريونيون الشهر الماضي أثناء عبورها المحيط الهندي.

تطور فريدي لأول مرة بالقرب من أستراليا في أوائل فبراير.

شكلت وكالة الأرصاد التابعة للأمم المتحدة لجنة خبراء لتحديد ما إذا كانت قد حطمت الرقم القياسي لأطول إعصار في التاريخ المسجل، والذي حدده إعصار جون الذي استمر 31 يومًا في عام 1994.