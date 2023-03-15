تضاؤل آمال إعادة بناء سوريا مع دخول الحرب عامها الـ 13

توصل تحليل قام به عدد من الخبراء والمسؤولين، إلى أن أمل إعادة بناء سوريا يتضاءل مع دخول الصراع السوري عامه الثالث عشر، وبعد الدمار الذي أحدثه الزلزال القاتل الأخير في تركيا وسوريا، والذي تسبب في خسائر بمليارات الدولارات.

ومن غير المرجح أن يبدأ إعادة الإعمار على نطاق واسع في الحرب. رفض التنازلات

ولا تزال حكومة الرئيس بشار الأسد ترفض تقديم تنازلات لخصومه المحليين، رافضة مطالب طويلة الأمد من قبل الولايات المتحدة وحلفائها كحل سياسي.

وذكر محللون أن الشلل السياسي المستمر، يرجح أن يمنعهم من ضخ مليارات الدولارات لإعادة الإعمار في سوريا.

وأدى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص، من بينهم حوالي 6000 في سوريا، إلى تفاقم الدمار الناجم عن الصراع السوري المستمر منذ 12 عامًا، والذي أودى بحياة ما يقرب من نصف مليون شخص.

تقدير الخسائر

وقدر البنك الدولي في تقييم أولي بعد الزلزال، أن الكارثة تسببت في أضرار مادية بقيمة 5.1 مليار دولار في كل من سوريا، التي تسيطر عليها الحكومة والمعارضة.

وقدرت خسائر بنحو 226 مليار دولار - بما في ذلك الأضرار الاقتصادية والمادية - خلال السنوات الأربع الأولى من الحرب في عام 2016، أي حوالي أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2010.

تفشي الأمراض

ولا تزال مدن وبلدات وقرى بأكملها في حالة خراب، بينما تسبب الصراع في أضرار دائمة لأنظمة الكهرباء والنقل والصحة في البلاد.

وأدى الزلزال إلى تفاقم الوضع.

حيث تخشى الوكالات الطبية والإنسانية الدولية، من تفشي الأمراض بشكل خطير، بسبب تضرر شبكات المياه والصرف الصحي في البلاد بسبب الزلزال.

وقال الأمين العام العالمي للصليب الأحمر، مؤخرًا، إن إعادة بناء البنية التحتية يجب أن تكون أولوية.

ومع ذلك، قد يكون الزلزال والتقارب الأخير بين القوى الإقليمية الإيرانية والسعودية، اللتين تدعمان منذ عام 2011 الجماعات المتنافسة في الصراع السوري، نقطة تحول في حظوظ دمشق السياسية.

عضوية سوريا

وبعد أكثر من عقد من قيام الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، المكونة من 22 دولة بتعليق عضوية سوريا، بسبب حملة بشار الأسد الوحشية ضد المتظاهرين، ولاحقًا ضد المدنيين خلال الحرب.

ولكن في أعقاب الزلزال سارعت الدول العربية، إلى تقديم الدعم والمساعدات، من بينها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وغيرها

وقال الاقتصادي السوري البارز سمير سيفان المقيم في إسطنبول «إعادة الإعمار وتمويلها قضيتان شائكتان، وليستا مطروحتين حاليا على الطاولة».

وأن أحد الأسباب هو الحجم الهائل للتحدي. حيث قدّر سيفان أن سوريا عانت من أضرار مادية بنحو 150 مليار دولار، وقال إن إعادة الإعمار قد تكلف في النهاية أكثر من 400 مليار دولار، لأنها تشمل الفرص الضائعة مثل مشاريع التنمية، التي كان من الممكن تنفيذها لولا ذلك.

وقال إن بعض الدول العربية، مثل قطر الداعم الرئيسي لسوريا، تريد من الأسد تقديم تنازلات للمعارضة من أجل المصالحة.

لكن ربما يكون أكبر عائق أمام إنهاء العزلة الدولية لسوريا، هو أن واشنطن لم تغير موقفها تجاه الأسد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، شريطة عدم الكشف عن هويته، بموجب اللوائح: «لقد كنا واضحين عندما يتعلق الأمر بسياستنا بشأن نظام الأسد». «في غياب التقدم المستمر نحو حل سياسي للصراع السوري، لن نقوم بتطبيع العلاقات مع النظام، ولن ندعم تطبيع العلاقات مع دول أخرى.»

قرار مجلس الأمن الدولي

لم تنفذ سوريا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر في ديسمبر 2015 كخريطة طريق للسلام في سوريا. قبول خريطة الطريق هو مطلب رئيسي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات مع دمشق.

يدعو القرار إلى عملية سياسية بقيادة سورية، تبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالية، تليها صياغة دستور جديد وتنتهي بانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

في السنوات الأخيرة، مع سيطرة القوات الحكومية على معظم أنحاء البلاد، تعثرت المفاوضات بوساطة دولية بين دمشق والمعارضة.

يأمل مسؤولو الأمم المتحدة أن يدفع الزلزال الآن أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات، بعد أن ضاعف الدمار الذي خلفته الحرب.