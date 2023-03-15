شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقترب من تحقيق رقم قياسي في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق رقم قياسي في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وليفربول في تمام الساعة الـ10 مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الـ11 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

محمد صلاح يقترب من تحقيق رقم قياسي

وبحسب شبكة "اوبتا" العالمية فإن محمد صلاح سوف يصبح أكثر لاعب إفريقي في التاريخ يسجل في دوري أبطال أوروبا في حالة تسجيل هدف في مباراة اليوم حيث يتساوى في الوقت الحالى مع نجم تشيلسي السابق الإيفوارى ديدييه دروجبا برصيد 44 هدف.

وينتظر صلاح تسجيل هدف واحد فقط اليوم من اجل ضمان الانفراد بصدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا للاعبين الأفارقة على مستوى التاريخ.



وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين ليفربول وريال مدريد قد انتهت بفوز ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت انهيار كبير لصالح دفاع الريدز ليفربول أمام هجوم الميرنجي الكبير على الرغم من التأخر بهدفين دون رد.