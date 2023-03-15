انت الان تتابع خبر بعد حادث الأمس.. أول تواصل بين واشنطن وموسكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، إنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي شويغو أن الولايات المتحدة ستواصل تحليق طائراتها في المجال الجوي الدولي، بعد اتهام طائرة روسية بإسقاط مسيرة أميركية كانت تحلق فوق البحر الأسود أمس.

