انت الان تتابع خبر السامرائي يؤكد أهمية دعم المناطق المحررة وتعزيز الامن فيها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، أهمية دعم المناطق المحررة وتعزيز السلم والامن فيها.

وقال التحالف في بيان، إن السامرائي "استقبل في مقر إقامته في مدينة سامراء، السفيرة الأستراليَّة لدى العراق باولا غانلي، وفي بداية اللقاء تم التطرق للعلاقات الثنائيَّة التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين".

وتطرق اللقاء بحسب البيان الى "أهمية محافظة صلاح الدين ومدينة سامراء التاريخية وسبل تطويرها بما يعزز دورها كمدينة تمثّل مكانة مهمة في التراث الإنساني".

وشدد السامرائي على "أهمية دعم المناطق المحررة وتعزيز السلم والامن والتعايش فيها".

من جانبها اعربت غانلي عن "حرصها وحكومة بلادها على دعم الاستقرار والتنمية في العراق عموماً والمناطق المحررة".