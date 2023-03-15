شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يلتقى نائبة رئيس الجمعية الوطنية بصربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بنائبة رئيس الجمعية الوطنية بصربيا وذلك على هامش المشاركة على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في مملكة البحرين.

أشاد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين منذ دورهما في تأسيس حركة عدم الانحياز، مؤكداً على اعتزاز مصر بالمواقف الصربية الداعمة لمصر في المحافل الدولية، ومشيداً بحالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات المصرية - الصربية على كافة الأصعدة والمستويات، خاصة على الصعيد البرلماني.

من جانبها، أعربت نائبة رئيس الجمعية الوطنية الصربية عن تقديرها لهذا اللقاء مؤكدة على خصوصية العلاقات التاريخية الصربية - المصرية وموجهة الشكر على المواقف المصرية الداعمة لصربيا، كما أكدت نائبة رئيس الجمعية الوطنية الصربية على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية والتعاون البرلماني بين صربيا ومصر.