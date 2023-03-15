شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الزراعة بحماة الوطن: أولى شحنات اللحوم التشادية تقدر بـ2000 بقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد الجمال، رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، أن من أجود أنواع الأبقار على أن تشمل كل مرحلة 2000 رأس أخرى بسعر 145 جنيها للكيلو للمواطنين في كل المحافظات.

وأضاف في تصريحات صحفية من المزمع نقل 3 رحلات أسبوعيا تحمل كل رحلة 55 طنا من اللحوم، بإجمالي 12 رحلة شهريا بكميات مستهدفة 660 طن شهريا.

ووجه الشكر لحكومة دولة تشاد في توفير جميع المستلزمات اللازمة التي تحتاجها عمليه تصدير اللحوم إلى مصر وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لذلك، وتذليل جميع العقبات من أجل نجاح هذا التعاون المشترك.

واستقبل حزب حماة الوطن أولى شحنات اللحوم المبردة، التي تم ذبحها وفقا للشريعة الإسلامية، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة تشاد؛ تنفيذا للتعاون المبرم بين الحزب ، ووزارة الدولة للإنتاج والتحول الزراعي في دولة تشاد.