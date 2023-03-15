شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يستقبل أول طائرة محملة بأطنان اللحوم من المراعى المصرية بتشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل حزب حماة الوطن أولى شحنات اللحوم المبردة، التي تم ذبحها وفقا للشريعة الإسلامية، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة تشاد؛ تنفيذا للتعاون المبرم بين الحزب، ووزارة الدولة للإنتاج والتحول الزراعى فى دولة تشاد.

قال اللواء طارق نصير، إنه سعيد بهذا التعاون بين الجانب المصري الممثل في حزب حماة الوطن، ووزارة الدولة للإنتاج والتحول الزراعي في دولة تشاد، والذي سيسهم في سد الفجوة الغذائية من إنتاج اللحوم الحمراء؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، كما أنه يكبح جماح ارتفاع أسعار اللحوم البلدى فى الأسواق الآن.

وأشار إلى أن المستهدف هو استيراد حوالي 660 طنا شهريا، وطرحها في الأسواق بجميع المحافظات، موضحا أن هذه اللحوم سيتم طرحها عبر منافذ الحزب المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.