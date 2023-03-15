شكرا لقرائتكم خبر عن كتف في كتف أكبر حدث وأضخم مبادرة حماية اجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد احتفالية كتف في كتف أكبر حدث، وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري باستاد القاهرة يوم الجمعة 17 مارس 2023 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة نحو 50 ألف متطوع، وهي مبادرة تستهدف تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة ربوع الجمهورية خلال الشهر الجاري على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميًا، والتي خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار.

وكشفت ورقة بحثية صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات فلسفة توقيت إعلان مبادرة "كتف في كتف"، واستدامة إنجازات مبادرات الحماية الاجتماعية ودورها في تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.





التكامل والتضامن لدعم الفئات الأولى بالرعايةوأكدت أن مبادرة "كتف في كتف" هي إحدى المبادرات الكبرى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي انطلق في شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية العديد من مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، ويضم التحالف أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانا خدميًا وتنمويًا، وفي مقدمتها مؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعمل هذه الجمعيات في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.