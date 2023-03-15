خالد ميرى: إخلاء سبيل الصحفى أحمد فايز عبد الحفيظ خلال ساعات

وكتب ميرى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله.. نجحت جهودنا بحمد الله فى الحصول على قرار بالإفراج عن الزميل أحمد فايز عبد المجيد عبد الحفيظ، حيث سيتم إخلاء سبيله خلال ساعات. وبإذن الله ستتواصل الجهود لإخلاء سبيل باقي الزملاء المحبوسين احتياطيًا حتى يتم إغلاق هذا الملف".

محمد يوسف

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