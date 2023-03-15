انت الان تتابع خبر بنزيما يزين قائمة الريال في مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450487-638145022406660848.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-03-15 | 19:29
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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة ليفربول، مساء اليوم الأربعاء، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".
وشهدت التشكيلة عودة الفرنسي كريم بنزيما قائد خط هجومي الميرنجي، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباراة الأخيرة ضد إسبانيول في الليجا.
ويتواجد كامافينجا في مركزه المفضل في خط الوسط بجانب كروس ومودريتش، بينما يلعب ناتشو وكارفاخال كظهيرين.
وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:
وكان ريال مدريد، قد حقق الانتصار في لقاء الذهاب في ملعب "أنفيلد" بنتيجة (5-2).
ويتواجد كامافينجا في مركزه المفضل في خط الوسط بجانب كروس ومودريتش، بينما يلعب ناتشو وكارفاخال كظهيرين.
وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: ناتشو، روديجر، ميليتاو، وكارفاخال.
خط الوسط: توني كروس، كامافينجا، ولوكا مودريتش.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، فيدي فالفيردي، وكريم بنزيما.
وكان ريال مدريد، قد حقق الانتصار في لقاء الذهاب في ملعب "أنفيلد" بنتيجة (5-2).
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