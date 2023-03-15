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بنزيما يزين قائمة الريال في مواجهة ليفربول

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450487-638145022406660848.jpg

2023-03-15 | 19:29

بنزيما يزين قائمة الريال في مواجهة ليفربول

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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة ليفربول، مساء اليوم الأربعاء، بإياب ثمن نهائي ، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".
وشهدت التشكيلة عودة الفرنسي كريم بنزيما قائد خط هجومي الميرنجي، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباراة الأخيرة ضد إسبانيول في الليجا.

ويتواجد كامافينجا في مركزه المفضل في خط الوسط بجانب كروس ومودريتش، بينما يلعب ناتشو وكارفاخال كظهيرين.


وجاءت تشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، روديجر، ميليتاو، وكارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، كامافينجا، ولوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، فيدي فالفيردي، وكريم بنزيما.

وكان ريال مدريد، قد حقق الانتصار في لقاء الذهاب في ملعب "أنفيلد" بنتيجة (5-2).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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