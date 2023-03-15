انت الان تتابع خبر رئيس "فاغنر" يوجه طلباً يخص قادة العمليات العسكرية بأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي وقت سابق، صوّت النواب الروس، على "نص يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاما على "تشويه سمعة" المجموعات المسلحة مثل "فاغنر"، وهو إجراء سارٍ بالفعل فيما يتعلق بالجيش الروسي".

وقال بريغوجين، إنه "دعم القانون الجديد لتحقيق الهدف التالي، وهو أنه لا ينبغي أن يتحمل السجناء الذين شاركوا في القتال مسؤولية ماضيهم باستمرار".



مؤكداً أنهم "إذا كانوا يرتكبون أي مخالفات الآن، فيمكن التحدث عنها".

وأضاف: "أعتقد أيضًا أن قانون تشويه السمعة يجب ألا يشمل القادة، وتحديداً أنا ووزير الدفاع والقادة الآخرين الذين يرتكبون أو قد يرتكبون أخطاء في أوكرانيا"، مشيراً إلى أن "الجندي فقط هو المقدس".

ولفت بريغوجين إلى أن "جميع بياناته تراجع من قبل المحامين، وبالتالي فإنه يختار تعابيره بعناية".

وأكد أن "أي شخص يمكن أن يسجن، بمن فيهم هو، لكن في هذه الحالة لا ينبغي لأحد أن ينسى أن 146 مليون روسي يمكن أن يسجنوا، وهذا طريق لا يؤدي إلى أي مكان".

إلى ذلك، أشار مجلس الدوما على موقعه الإلكتروني أن "الإدانة الجنائية التي تعاقب على "تشويه سمعة القوات الروسية تمتد لتشمل تشكيلات المتطوعين والمنظمات والأشخاص الذين يساعدون القوات المسلحة لتنفيذ مهمتها".

وقال رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، إن "جميع الذين يخاطرون بحياتهم اليوم يهدفون لضمان أمن البلاد. العقوبات ستكون شديدة تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً".